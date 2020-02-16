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أخبار البلد

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:24 م
حالة الجو
حالة الجو
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أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الاثنين/ طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد وأن تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحرين (المتوسط والأحمر) تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من 5ر1 متر إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18 
شبين الكوم 12 18
طنطا 12 18
دمنهور 12 18
الإسكندرية 13 17
بلطيم 13 18
مطروح 12 18
السلوم 11 17
سيوة 09 19
بورسعيد 11 17
دمياط 12 17
الزقازيق 14 18
الاسماعيلية 11 20
السويس 12 19
العريش 11 18
رفح 11 17
رأس سدر 11 22
نخل 05 21
نويبع 18 20
طابا 15 18
كاترين 07 16
الطور 15 18
شرم الشيخ 17 24
الغردقة 14 24
مرسى علم 14 25
الفيوم 12 19
بنى سويف 10 20
المنيا 10 21
أسيوط 09 23
سوهاج 09 22
قنا 10 24
الأقصر 13 25
أسوان 15 25
أبوسمبل 14 26
الوادى الجديد 08 25
شلاتين 16 26
ابو رماد 17 27
حلايب 19 24
رأس حدربة 19 25 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 33 
المدينة 18 28 
الرياض 16 29
المنامة 18 23
أبوظبى 17 27
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