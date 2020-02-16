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توك شو

مصطفى كامل ينفعل على الهواء بسبب شاكوش وعمر كمال

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:29 م
الفنان مصطفي كامل
الفنان مصطفي كامل
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حمزة شعيب
قال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، "هذا النوع من الفن الهابط والإسفاف دخل بيتي وبنتى التى تدرس فى الصف الخامس عارفة كل أغاني المهرجانات".

وتابع الفنان مصطفي كامل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أؤيد الفنان هاني شاكر فى قرار إيقاف مطربي المهرجانات من الغناء"، لافتا إلى أن دور نقابة المهن الموسيقية هو إتاحة الفرصة للأصوات الجيدة فى الغناء.

وكشف الفنان مصطفى كامل، عن أن مطربي المهرجانات لجأوا لطريق الرشاوي للحصول على تصاريح حفلات غنائية، موضحا "كلنا شوفنا فيديو حمو بيكا وهو بيقول أنه اتطلب منه 300 ألف للغناء".

وتابع نقيب الموسيقيين السابق "فيه ناس داخل النقابة ومعهم عضوية وأصواتهم أسوأ من شاكوش وعمر كمال، بل هم أفضل"، مرددا: "والله صوت شاكوش وعمر كمال احلى من ناس معاها عضوية النقابة".

وطالب كامل، نقابة المهن الموسيقية، بتنقية جداول النقابة من غير العاملين، مشيرا إلى أنه يؤيد وضع ضوابط ومعايير تحكم عمل هؤلاء المطربين.

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