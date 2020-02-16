معاك إذن | مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني .. فيديو

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجوما حادا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة بشأن حجز أموال النادي .









وقال مرتضي ، عبر صفحته الرسمية على " يوتيوب" ، ان عمرو الجنايني قام بحجز 8 ملايين جنيه ، أرسلها الاتحاد الافريقي للنادي .









وشدد على أن عمرو الجنايني صاحب ممدوح عباس عندما كان رئيسا للنادي .









وتابع: أخبرنا الاتحاد الافريقي ان يرسل المكافآت الخاصة لنادي الزمالك لاتحاد الكرة لكي نأخذ الأموال بعد الحجز علي نادي الزمالك ، مضيفا ، ان عهد هاني أبو ريدة كان يتقن التصرف ويرسل لنا الأموال ، أما عمرو الجنايني فقام بحجز الأموال وأخبرنا اننا مدينون لاتحاد الكرة، معلقا ، "معاك اذن انك تحجز على الفلوس" .









واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، بأن الاتحاد الافريقي أرسل لـ عمرو الجنايني ، ان تلك الاموال ترسل على الفور لنادي الزمالك ، وليس من شأنك ان تحجز عليها، مشددا على ان الكاف أخبره "لك الحق فى الحجز على أموال تخص البطولات المحلية وليس الافريقية".















