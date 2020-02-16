AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معاك إذن | مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني .. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:26 م
مرتضي منصور وعمرو
مرتضي منصور وعمرو الجنايني
Advertisements
حسن العمدة
شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجوما حادا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة بشأن حجز أموال النادي .


وقال مرتضي ، عبر صفحته الرسمية على " يوتيوب" ، ان عمرو الجنايني قام بحجز 8 ملايين جنيه ، أرسلها الاتحاد الافريقي للنادي . 


وشدد على أن عمرو الجنايني صاحب ممدوح عباس عندما كان رئيسا للنادي .


وتابع: أخبرنا الاتحاد الافريقي ان يرسل المكافآت الخاصة لنادي الزمالك لاتحاد الكرة لكي نأخذ الأموال بعد الحجز علي نادي الزمالك ، مضيفا ، ان عهد هاني أبو ريدة كان يتقن التصرف ويرسل لنا الأموال ، أما عمرو الجنايني فقام بحجز الأموال وأخبرنا اننا مدينون لاتحاد الكرة، معلقا ، "معاك اذن انك تحجز على الفلوس" .


واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، بأن الاتحاد الافريقي أرسل لـ عمرو الجنايني ، ان تلك الاموال ترسل على الفور لنادي الزمالك ، وليس من شأنك ان تحجز عليها، مشددا على ان الكاف أخبره "لك الحق فى الحجز على أموال تخص البطولات المحلية وليس الافريقية".




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو

مرتضى منصور يرفض عرضا خياليا لانتقال محمود علاء للدوري التركي.. تفاصيل

أخبار نادي الزمالك .. الكاف يحسم مصير نقل السوبر الإفريقي من قطر .. الفيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الأبيض

السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

ترشيحاتنا

الصحة تكشف آخر تطورات الحجر الصحي بـ مطروح وموعد خروج العائدين من ووهان.. فيديو

5 مشاهد تراها فى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أنباء | حماقي بديلا لـ محمد رمضان في مباراة السوبر.. ومدير أعماله يكشف الحقيقة

معلش جت متأخرة.. أحمد الفيشاوي يهنئ زوجته بـ عيد الحب على طريقته الخاصة.. شاهد

القاهرة كامل العدد للأهلاوية.. هاشتاج يشعل تويتر

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد خصم 25 ألف جنيه .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد