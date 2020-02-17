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رياضة

تقارير: موقف كلوب من بيع واحد من الثلاثي صلاح وفيرمينو وماني

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أثار تألق الثلاثي الهجومي لفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فيرمينو و ساديو ماني تكهن عدد من الصحف حول العالم بمستقبلهم داخل جدران "الأنفيلد"، خاصة بعد قيادة الريدز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 12 عاما.


ونشرت صحيفة "الأتليتك" الإنجليزية تقريرا تكشف فيه مستقبل الثلاثي الهجومي لكتيبة ليفربول بمغادرة النادي واقتراب التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر والإنجليزي جادون سانشو.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية نقلا عن"سبورت 360"،  أن الألماني يورجن كلوب لا ينوي أبدًا أو يفكر في التخلي عن أي أحد من الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة أيًا كان سعر الثلاثي.


وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أول أمس الجمعة قرر حرمان مانشستر سيتي، من المشاركة في المنافسات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي)، لمدة عامين.

وارتكب مانشستر سيتي، مخالفات مالية جسيمة تتعلق بقانون اللعب النظيف، في الفترة بين عامي 2012 -2016، ليتم إيقاف النادي وحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية القارية، لمدة عامين، تبدأ من الموسم القادم، مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن مانشستر سيتي بات مهددا بفقدان لقب الدوري الإنجليزي موسم 2014 لصالح فريق ليفربول.

وأضافت الصحيفة أنه في حال قررت رابطة الدوري الإنجليزي فتح تحقيق بشأنه خرق مانشستر سيتي لقواعد اللعب النظيف، وثبت تورط النادي، فإن قواعد البريميرليج تسمح بخصم النقاط وبالتالي، يصبح ليفربول مركزا أول بدلا من السماوي ويتوج باللقب.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2014 بعدما حصد 86 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.


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