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توك شو

تعرف على ابنة الفنان محمد متولي.. وقصة أول مشهد لها

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:28 م
ابنة الفنان محمد
ابنة الفنان محمد متولي
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فرح علاء الخولي

قالت الفنانة سمر محمد متولي، ابنة الفنان محمد متولي، إنها في البداية لم تكن تهوى التمثيل ولا ترغب في العمل به وكانت تستمتع فقط بمشاهدة ما يحدث في الكواليس.


وتابعت سمر محمد متولي، من خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنها كانت تتوتر من الكاميرا ولا تحب الظهور عليها، وبعد ذلك أرادت أن تجرب وكان أول مشهد لها أمام الفنانة إيمي سمير غانم.


وأضافت الفنانة سمر، أن أول مشهد لها مع إيمي سمير غانم، احتوى على موقف طريف خلال التصوير، ويذكر أن سمر متولي تقدم ‏شخصية "نيللي" في مسلسل "شبر مية"، وتوفى متولي في مطلع 2018، عن عمر ناهز 73 عامًا.


وولد متولي في شبين الكوم بالمنوفية عام 1945، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية حيث التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات، وكانت أول أعماله في السينما فيلم (خلى بالك من زوزو) عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "زيزينيا، العقرب، واحد صعيدي، سلام يا صاحبي".
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