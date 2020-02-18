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ديني

حركة الإصبع عند التشهد بدعة أم سنة؟

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:00 ص
حركة الإصبع عند التشهد
حركة الإصبع عند التشهد بدعة أم سنة
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محمود ضاحي

حركة الإصبع عند التشهد؟ بدعة أم سنة.. سؤال ورد  لدار الإفتاء المصرية. 

أوضحت الدار، في فتوى لها، أن الفقهاء متفقون في الجملة على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد دلالة على التوحيد والإخلاص، وإن اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة، وخلافهم في الأفضلية لا في الجواز.
ورد في السنة المشرفة أكثر من هيئة لذلك، ومن الفقهاء من يكتفي بالإشارة بالإصبع عند التشهد، ومنهم من يستحب مع إشارة الإصبع تحريكها، وكل ذلك من سنن الهيئات التي لا ينبغي أن تكون على حساب الخشوع في الصلاة.

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يسن للمصلى رفع أصبع السبابة أثناء التشهد وهذا باتفاق الفقهاء.

وأضاف "عاشور" خلال تقديمه لـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال مضمونة : هل حركة الأصبع عند التشهد بدعة أم سُنة ؟" اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي ان يشير بسبابته التى بجانب الإبهام أثناء التشهد دلالة على التوحيد والإخلاص لله عز وجل وإن اختلفوا فى كيفية قبض اليد والإشارة ولكن خلافهم فى الأفضلية لا فى الجواز أى أنهم يجيزون هذا كله ولكن كلهم اتفقوا على تحريك هذا الأصبع وقد ورد فى السنة المشرفة أكثر من هيئة بذلك ومن الفقهاء من يكتفي بالإشارة بالإصبع عند التشهد عند قول :""أشهد ألا إله الله"" ومنهم من يستحب مع إشارة الإصبع تحريكها إلى أعلى وإلى أسفل.

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