AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول لقاء تليفزيوني لـ غادة رجب وزوجها بعد الزفاف

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:08 م
غادة رجب وزوجها
غادة رجب وزوجها
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل الفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن، ضيفين على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الأربعاء المقبل.

يأتي اللقاء كأول ظهور إعلامي للزوجين بعد حفل زفافهما، الذي أقيم مطلع العام الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

يتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما. كما تشهد الحلقة تقديم غادة للعديد من الأغنيات، أبرزها أغنية "بنت الجيران".

يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمل ضجة.. منى الشاذلي تحتفل بطرح ألبوم هشام عباس على الهواء..فيديو

سيد رجب يعلق على منحه جائزة أفضل ممثل استثنائي في 2019.. فيديو

بصورة من عقد القران.. إلهام شاهين تهنئ غادة رجب بزفافها

لليوم الثاني على التوالي.. كارمن سليمان الأكثر تداولا على يوتيوب لهذا السبب

فيديوجراف.. وصيفة العروس تفسد حفل الزفاف

بفستان أسود.. هبة مجدي تستعرض جمالها

ترشيحاتنا

مبتغيرش الأسود.. تعليق الجمهور على إطلالة إلهام شاهين من باريس

بملابس جريئة.. هيدى كرم تستعرض رشاقتها فى الجيم

أحلى يوم.. خطوبة شقيقة محمد رمضان

يوسف الشاهد يهاجم الإخوان: يشاهدون نتفليكس

بعد شائعة زواجهما .. تعرف على فارق العمر بين نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

بسبب فضيحة إستاد القاهرة .. قرار جديد ضد عمر كمال وحسن شاكوش وأحمد شيبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور

ريجيم الحليب .. تعرف على سر رشاقة باريس هيلتون