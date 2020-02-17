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اقتصاد

بنك القاهرة: زيادة منافذ قاهرة كاش لخدمة 305 ألف عميل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:40 م
بنك القاهرة
بنك القاهرة
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محمد يحيى

اعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة،عن توسع البنك في إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة عبر خدمة "قاهرة كاش"، والتي وصلت لـ 305 الف عميل وبنسبة تفعيل 10% خلال عام 2019 .

اوضح في تصريحات له، أن تلك الخدمة تستهدف توفير الوقت والجهد على العملاء فى الحصول على أموالهم من أى مكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، ضمن التوجهات لتعزيز الشمول المالي.

 

وذكر أن البنك نجح في إطلاق خدمة ” الإنترنت البنكي ” لعملاء التجزئة المصرفية، بالتزامن مع اجراءات تفعيلها للشركات خلال العام الحالي وإطلاق خدمة “الموبايل بانكينج ” قريبًا للوصول بالخدمات لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم .

 

 كما تم وضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة الى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكي«IVR»، بالاضافة إلي إطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة «ميزة» للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا مما يساهم فى الحد من استخدام الكاش.

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