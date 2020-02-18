محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

جهز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فيديو كامل عن مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.





ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة لعرض النقاط السلبية والإيجابية في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية.





ويسعى السويسري من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.





يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري.



