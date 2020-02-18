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مرأة

بعد إعلان مرضه.. حمو بيكا ممنوع من تناول هذه الأطعمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:15 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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نورا نبيل

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا جدلا كبيرا، منذ قليل، وذلك بإعلانه عن معاناته مع مرض كرون، وهو عبار عن التهاب شديد في الأمعاء يتسبب في الشعور بألم في البطن والإصابة بإسهال شديد، بالإضافة إلى الشعور الدائم بالتعب.

وكان موقع healthline  كشف عن مجموعة أطعمة ممنوع تناولها لكل من يعاني من هذا المرض، ويأتي في مقدمتها الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة الحارة ومنتجات الألبان، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن الكحوليات.

ووفقًا لموقع  healthline، فإن هناك أعراضا وعلامات كثيرة تشير إلى الإصابة بمرض كرون، وتؤكد ضرورة التوجه للطبيب للعلاج منه ومن أبرز هذه الأعراض:

إسهال
حمى
إرهاق
وجود دم في البراز
فقدان الشهية وفقدان الوزن

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