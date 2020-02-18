نشرة الرياضة.. قرارات جديدة من فايلر قبل السوبر.. خلاف حول موعد لقاء القمة.. رئيس برشلونة يتآمر على ميسي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية على مدار اليوم الثلاثاء جاءت كالآتي:



فرضت حالة كبيرة من الجدل نفسها على موعد انطلاق مباراة السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك مساء الخميس المقبل بملعب محمد بن زايد بالإمارات.





كشف إذاعة كادينا سير الإسبانية، مؤامرة رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق، والعديد من أساطير النادي الكتالوني.





أعلن نادي توتنهام، هوتسبير الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن إصابة صادمة لنجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون، جناح الفريق.





أكد مصدر مطلع أن الفنان تامر حسني رفض أن يكون بديلا فى الفقرة الغنائية الخاصة بمباراة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات بعد غد الخميس بين النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز وغريمه التقليدي نادي الزمالك بطل كأس مصر.





يدخل فريق ليفربول الإنجليزى فى مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على نظيره أتلتيكو مدريد بملعب واندا متروبوليتانو فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".





أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الأهلي أمام الزمالك على كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.





بدأ مسئولو اتحاد كرة اليد المصري برئاسة المهندس هشام نصر فى البحث عن حلول جذرية للورطة التى تسبب فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بعد تعديل موعد بطولة الأمم الإفريقية 2021 وإقامتها فى شهر يناير وهو نفس توقيت استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.





يخوض فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في ذهاب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





يحسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق، من المشاركة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك، في مران الفريق الذي سيقام غدًا الأربعاء.





أكد المحلل الرياضي خالد بيومي، أن سياسة تعاقدات الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة، تسببت في ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه.





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر غلق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبو ظبي، لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.