بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

تعرضت سيدة أسترالية في العقد الخامس من عمرها لاعتداء عنيف من لصين بلا رحمة، أسفر عن فقدانها الوعي وتعرضها لإصابات بدنية مروعة وكل ذلك من أجل سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي يُقدر بحوالي 30 دولارًا.





وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية بأن الاعتداء الذي تعرضت له الضحية "ميكاكو بيرس" كان عنيفًا لدرجة أنه لا يمكنها تذكر تفاصيل ما حدث لها تحديدًا.





وأوضح التقرير أن عملية السطو وقعت غرب مدينة "سيدني" الأسترالية الأسبوع الماضي، أثناء توجه الضحية إلى عملها، حيث نصب اللصان لها كمينًا، وتمكنوا من سرقة مقتنياتها.





وتلقت الضحية لكمة عنيفة أفقدتها الوعي خلال عملية السرقة، وعندما استعادت وعيها لم يكن في إمكانها تذكر ما حدث، لكنها تمكنت من الوصول إلى منزلها، الذي يقع على بعد 300 متر من موقع الحادث، وقام زوجها بالاتصال بالشرطة على الفور؛ واكتشفت الشرطة أنها كانت ضحية عملية سرقة بعد تفقد تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث.





ونشرت الصحيفة لقطة صادمة توضح حجم الإصابات التي تعرضت لها الضحية، مشيرة إلى أن اللصين اقتربا منها على نحو مفاجئ، قبل أن يوجه لها أحدهما لكمة سقطت على إثرها أرضًا؛ وقاما بعد ذلك بسرقة حقيبتها، التي كان يوجد بها هاتفها المحمول ومحفظة بها 30 دولارًا، ثم لاذا بالفرار تاركين إياها فاقدة للوعي.





وتوجهت الضحية في أعقاب ذلك إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.



