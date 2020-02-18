الأهلي يختتم تدريباته بملعب الوحدة الإماراتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب نادي الوحدة الإماراتي للتدريب على ركلات الترجيح بمشاركة جميع اللاعبين والحراس الثلاثة.
وخاض الأهلى مرانه اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر المصرية، واشتمل المران على جانب بدني قوي وتقسيمه لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وخصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران للتدريب على ركلات الترجيح.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية، التي تقام في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.