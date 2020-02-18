AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته بملعب الوحدة الإماراتي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:19 م
الأهلي يختتم تدريباته
الأهلي يختتم تدريباته بملعب الوحدة الإماراتي
Advertisements
ابوظبي- عبدالحكيم أبوعلم
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب نادي الوحدة الإماراتي للتدريب على ركلات الترجيح بمشاركة جميع اللاعبين والحراس الثلاثة.

وخاض الأهلى مرانه اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر المصرية، واشتمل المران على جانب بدني قوي وتقسيمه لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وخصص الجهاز الفني فقرة في نهاية المران للتدريب على ركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية، التي تقام في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا..الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الحرس بالدوري المصري

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يختتم استعداده لمواجهة المقاولون العرب.. غدا

الأهلي يستعد لـ المقاولون العرب بتدريبات خاصة للعرضيات

السوبر المصري.. تقسيمة وفقرة عرضيات في مران الأهلي استعدادا لمبارة الزمالك

الدرندلي يحضر مران الأهلي .. وقيادات الوحدة الإماراتي ترحب بالفريق

ترشيحاتنا

خطوبة وتهديد ومحكمة ومنع.. 4 أخبار مثيرة عن محمد رمضان في يوم واحد

رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة النوة في الإسكندرية

شاهد.. عاملة نظافة بريطانية تعثر على 30 ثعبانا خطيرا في صندوق للقمامة.. صور

اللجنة المنظمة تفاجئ الأهلي بهذا القرار قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

استدعاء وزيرة الثقافة.. تحرك جديد من البرلمان بسبب أغاني المهرجانات

فيديو جراف .. التفاصيل الكاملة لمرض حمو بيكا "كرون"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة باليه كفيفة وسباحة صغيرة تكسر الحواجز وتجمع الميداليات.. شاهد

ناصر أفريقيا.. رئيس مصري نجح في دعم استقلال القارة عن الاحتلال الأجنبي

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور