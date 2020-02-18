أحمد فتحي: خسارة الأهلي لقاء السوبر أمر وراد ولاعبو الزمالك أصدقائي

أكد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لاعبي الزمالك أصدقاء له وأهم شيء في مباراة السوبر المصري هو الروح الرياضية، فى اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد ، في بطولة كأس السوبر المصري.





وقال أحمد فتحي في تصريحات لفضائية أبو ظبي: "لاعبو الزمالك أصدقائي والفائز سيقول للخاسر حظ أوفر، اهم شئ هو الروح الرياضية ، مباريات السوبر صعبة، خاصة أمام الزمالك القوي حاليًا، لابد من احترام أي خصم، وطبيعي أن يكون هناك قلق قبل اللقاء ووارد الفوز أو الخسارة".



