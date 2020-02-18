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رياضة

أحمد فتحي: خسارة الأهلي لقاء السوبر أمر وراد ولاعبو الزمالك أصدقائي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:03 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
أكد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لاعبي الزمالك أصدقاء له وأهم شيء في مباراة السوبر المصري هو الروح الرياضية، فى اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال أحمد فتحي في تصريحات لفضائية أبو ظبي: "لاعبو الزمالك أصدقائي والفائز سيقول للخاسر حظ أوفر، اهم شئ هو  الروح الرياضية ، مباريات السوبر صعبة، خاصة أمام الزمالك القوي حاليًا، لابد من احترام أي خصم، وطبيعي أن يكون هناك قلق قبل اللقاء ووارد الفوز أو الخسارة".

وأكمل: "الجماهير عامل أساسي في أي مباراة، هم من يعطون طعمًا لكرة القدم، أحب اللعب وسط أجواء جماهيرية لأنها تصنع دوافع أكثر ، هناك من يشعر بأن الجماهير عامل سلبي ولكن بالنسبة لي عكس ذلك".
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