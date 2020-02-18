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شاهد.. مريضة تعزف الكمان خلال عملية خطيرة لـ إزالة ورم من دماغها.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:36 م
المريضة التي تعزف
المريضة التي تعزف خلال العملية
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أماني إبراهيم
في هدوء شديد وكأنها تعزف بالفعل وهي في وعيها، فاجئت مريضة في مستشفى بريطانية طاقم الأطباء والممرضين بمواظبتها على عزف الكمان خلال عملية إزالة ورم من دماغها.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فإن المريضة تدعى داجمار تيرنر صاحبة الـ 53 عاما، كانت في مستشفى كينجز كوليدج في لندن، وظلت تعزف الكمان بينما كان الجراحون يجرون عملية جراحية في دماغها لإزالة ورم.


وجاء عزفها خلال العملية بناءا على طلب الفريق الطبي منها بالعزف على الكمان لضمان عدم إتلاف أجزاء من المخ التي تتحكم في حركات اليد الحساسة، والحرص أثناء الجراحة الدقيقة بالملليمتر.

وكنت قد تعرضت عازفة الكمان لمخاوف من أنه إجراء العملية سيفقدها قدرتها على العزف، فهي تعزف ضمن أوركسترا جزيرة وايت السيمفونية، وكانت قد اكتشفت حقيقة مرضها بأنها مصابة بورم في المخ في عام 2013.


ويقع الورم في الفص الجبهي الأيمن من دماغها، بالقرب من منطقة تتحكم في حركة يدها اليسرى الدقيقة، واختار البروفيسور كيومارس أشكان، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينجز كوليدج، فكرة العزف على الكمان ضمن خطة للعمل لتقليل المخاطر.

ودكتور أشكان هو أخصائي أورام المخ حاصل على شهادة في الموسيقى، وهو عازف بيانو بارع نفذ رغبة السيدة تيرنر في إنقاذ مهاراتها الموسيقية.


وقبل الجراحة، قضى الأطباء ساعتين في تخطيط دماغها بعناية لتحديد المناطق التي كانت نشطة عندما لعبت الكمان والمسؤولة عن التحكم في اللغة والحركة، ولعبت السيدة تيرنر عزفًا على الكمان أثناء إزالة ورمها، وتم إجراء العملية بنجاح بإزالة أكثر من 90% من الورم مع الحفاظ على نشاط يديها.

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