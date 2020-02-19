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أخبار العالم

اخترق وكالة الأنباء الرسمية.. اعتقال مصري في الكويت.. تفاصيل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:12 ص
اختراق وكالة الأنباء
اختراق وكالة الأنباء الكويتية
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شيماء مصطفى
أحال جهاز أمن الدولة في الكويت متهما مشتبها به إلى النيابة العامة في حادثة اختراق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، تم إحالة المتهم وهو مصري الجنسية إلى النيابة العامة بسبب اختراق الوكالة الرسمية والقيام ببث خبر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يفيد على غير الحقيقة، بأن القوات الأمريكية أعلنت انسحابها من إحدى القواعد في الكويت. 

وأكد المصدر أن المتهم تعرض أثناء التحقيق إلى وعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث كان خائفًا، وبدا عليه التعب مما استدعى إسعافه.

وأوضح أن التحقيقات جارية وستستكمل مع المتهم، حال شفائه، وقد وضعت حراسة مشددة حول غرفته.

وأشار المصدر إلى أن التهمة التي ستسند إلى المتهم، في حال ثبوتها بحقه واكتمال أركان الجريمة، ستكون خطيرة ولها علاقة بـ "أمن الدولة"، نظرًا لما قام به من فعل أراد التسبب من خلاله في أزمة كبيرة محليًا وخارجيًا من خلال تناقل الخبر الكاذب عبر الوكالات العالمية.
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