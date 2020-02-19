AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هونج كونج تعلن عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:30 ص
هونج كونج تعلن عن
هونج كونج تعلن عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت المتحدثة باسم مستشفى الأميرة مارجريت لــ"رويترز"، إن هونج كونج سجلت ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا اليوم، الأربعاء، لرجل في السبعين من العمر.

وكان الرجل يعاني بالفعل من أمراض كامنة وهو واحد من 62 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في المدينة التي تحكمها الصين.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات هونج كونج، تعليق عمل 10 معابر حدودية من المدينة إلى بر الصين الرئيسي من أصل 13 معبرا خوفا تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما طالبت زعيمة هونج كونج، كاري لام، من المواطنين، البقاء في منازلهم قدر المستطاع؛ وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين نحو 900 شخص يتوزّعون على نحو 30 دولة، وفد توفي 5 منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معابر الموت.. شبح كورونا يطارد الصين بهذه البؤر.. شاهد

بسبب تفشي كورونا.. قرار عاجل من هونج كونج بشأن معابرها مع الصين

وفاة أول حالة بسبب فيروس كورونا في هونج كونج

السلطات الصحية بالصين: شفاء مئات المرضى من فيروس كورونا

الصين: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 564 وفاة و28060 إصابة

هل ينهزم كورونا أخيرًا؟.. إحصائيات صينية تزف بشرى سارة

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء.. فيديو

الكاميرات رصدته.. كائن غريب يظهر في الليل ويختفي بسرعة البرق.. صور

خالد جلال : الزمالك يمتلك أفضلية أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري

لن تصدق.. 3 حيل غير متوقعة تساعد طفلك على المذاكرة

في عز البرد وبلا طعام.. أب يحبس ابنه في حظيرة حيوانات لشهور في سوريا .. صورة

عيار 24 يسجل 787 جنيها.. أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور