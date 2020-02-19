هونج كونج تعلن عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم مستشفى الأميرة مارجريت لــ"رويترز"، إن هونج كونج سجلت ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا اليوم، الأربعاء، لرجل في السبعين من العمر.





وكان الرجل يعاني بالفعل من أمراض كامنة وهو واحد من 62 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في المدينة التي تحكمها الصين.





وفي وقت سابق، أعلنت سلطات هونج كونج، تعليق عمل 10 معابر حدودية من المدينة إلى بر الصين الرئيسي من أصل 13 معبرا خوفا تفشي فيروس كورونا الجديد.





كما طالبت زعيمة هونج كونج، كاري لام، من المواطنين، البقاء في منازلهم قدر المستطاع؛ وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة.



