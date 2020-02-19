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مرأة

مفيدة وصحية.. تناولي هذه العصائر خلال فترة الرضاعة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:19 ص
فترة الرضاعة
فترة الرضاعة
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حياة عبد العزيز
قلة الحليب في الثدي من أبرز المشكلات التي تواجه المرضعات في البداية، ولاسيما الأمهات الجدد. وكشف موقع "yummyhealthyeasy"، أن هناك 3 عصائر طبيعية وصحية للأمهات في مرحلة الرضاعة تعرف عليها خلال السطور التالية.


عصير الفراولة بالشوفان

كشفت الدراسات الحديثة ان للشوفان فوائد عديدة على السيدة الحامل، كما نصح الاطباء بتناول الشوفان حتى بعد الولادة، فهو يعزز من صحتها ويعمل على تعزيز الرضاعة الطبيعية.

طريقة تحضير عصير الفراولة بالشوفان:

- وضع العديد من ثمرات الفراولة في الخلاط الكهربائي.
- اضافة اليه الشوفان.
- خلط الفراولة مع الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل الابيض.
- شرب كوب كل يوم على الريق.


عصير البرتقال

اثبت الباحثون ان شرب كوب واحد من البرتقال مع وجة الافطار تساعد على مد الام بالطاقة والنشاط، وتعمل على تزويد الحليب في الثدي بطريقة فعالة.

عصير الموز

يحتوي عصير الموز على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الام المرضعة، لذلك نصح الاطباء على تناول عصير الموز بالحليب باستمرار خلال فترة الرضاعة.
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