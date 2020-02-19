مسن يتصدى بشجاعة للص ويلقنه درسًا قاسيًا.. شاهد ماذا حدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تمكن فيها مسن في السابعة والسبعين من عمره من التصدي بشجاعة للص هاجمه على نحو مفاجئ قرب ماكينة صراف آلي خارج أحد المحلات التجارية بمدينة "كارديف" في "ويلز" بالمملكة المتحدة.





ويظهر المسن في بداية الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة بالمنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو يخرج من سيارته ويتوجه ناحية ماكينة الصراف الآلي؛ وبعد أن قام بسحب مبلغ مالي وكان على وشك العودة إلى سيارته، اقترب منه اللص ودفعه مهددًا إياه في محاولة للاستيلاء على أمواله وبطاقته البنكية.





لكن المسن، الذي لم يتم الكشف عن هويته، فاجأه بشجاعته وحاول التصدي له، وشوهد في إحدى اللقطات وهو يرفع يديه إلى أعلى وكأنه يستعد لخوض مباراة ملاكمة مع اللص، وبالفعل دخل في مواجهة معه وحاول أن يوجه له لكمة أكثر من مرة، ومن الواضح أن هجوم اللص المفاجئ لم يصب المسن بالخوف إطلاقًا بل على العكس.





وأفادت تقارير إخبارية بأن اللص فر بعد ذلك من موقع الحادث خالي الوفاض، وفشلت محاولته في سرقة المسن، الذي بدون شك لقن هذا اللص درسًا بشجاعته وقدرته على المواجهة.



