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هل ستتأثر أسعار السلع الصينية بعد تفشي فيروس كورونا؟ خبير اقتصادي يجيب.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:31 ص
السلع الصينية
السلع الصينية
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آيات أحمد
كشف الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، حقيقة تأثر أسعار السلع الصينية بعد تفشى فيروس كورونا فى البلاد، لافتًا إلى أن الصين تربط عملتها بالدولار الأمريكى لأنه العملة الأكثر تداولًا واستقرارًا على مستوى العالم، موضحًا أن الجنيه المصرى تحسن أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف على الإدريسى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمى ككل وليس الصين فقط، مشيرًا إلى أن التوقعات الخاصة بمعدلات النمو فى الاقتصاد العالمى ستتأثر بتفشى مرض كورونا.

وتابع أن الصين ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم والمصدر الأول على مستوى العالم بأكثر من 2 تريليون دولار.

وأشار إلى أن واردات الصين لمصر تمثل 14%، وتعد أكبر دولة يتم الاستيراد منها، موضحًا أن الواردات الصينية ستتأثر بعض الشيء لأن مصر ستعمل على البحث عن دول أخرى لتوفير وارداتها منها.

وقال إن السياحة الصينية التى تحضر لمصر تقدر بـ800 ألف سائح سنويًا، مما سيؤثر على السياحة فى مصر، ولكن الدولة تعمل على توفير بديل من خلال جذب سياح من دول أخرى.
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