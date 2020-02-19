الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن طقس الغد.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إننا نشهد اليوم استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتا إلى أن هناك فرصا لتساقط أمطار على الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية.





وأضاف الدكتور محمود شاهين من خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أننا سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على السواحل الشمالية، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.





ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية خلال فترة التقلبات الجوية السريعة في الفترة القادمة، مع متابعة النشرات الجوية، وعدم الانخداع في درجات الحرارة المرتفعة نهارًا حيث أن فارق درجات الحرارة بين الكبرى والصغرى يصل لـ 10 درجات.





أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن بداية من غد تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة وهو المعدل الطبيعى لمعدل درجات الحرارة لهذا الوقت من العام.





وتابع أن هناك استقرارا فىالأحوال الجوية يوم الخميس والجمعة والأمطار مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد فقط أما باقى أنحاء الجمهورية تنعدم تماما.