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الأرصاد: اليوم نهاية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:25 م
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد: "إننا مستمرون فى حالة جوية غير مستقرة"، لافتة إلى أن اليوم  نهاية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.


وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية mbc masr 2، أن الأمطار أمس، الثلاثاء، كانت غزيرة على السواحل الشمالية، خاصة مطروح والإسكندرية والضبعة، ووصلت إلى بعض مناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ ودمنهور ومناطق متفرقة من القاهرة من خفيفة إلى متوسطة فى شدتها.


وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد إلى أن الأمطار فجر اليوم كانت غزيرة على السواحل الشمالية وامتدت للقاهرة وبورسعيد والسويس وبعض مدن القناة.


وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد أن اليوم نهاية عدم الاستقرار، لافتة إلى أن غدا بداية التحسن للأحوال الجوية، منوهة إلى أن الأمطار تنحصر فقط على السواحل الشرقية للبلاد فتبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع عن اليوم بحوالي 3 درجات عن المعدلات الطبيعية.


وأكدت أنه بداية من غدا تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة، وهو المعدل الطبيعى لمعدل درجات الحرارة لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية يوم الخميس والجمعة والأمطار مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد فقط، أما باقى أنحاء الجمهورية فتنعدم تماما.

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