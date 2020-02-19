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أخبار البلد

رئيس بيلاروسيا: ندعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب.. ونرفض زعزعة استقرار دول المنطقة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أعرب ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، عن خالص الامتنان للصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة على الأراضي المصرية، مشددا على أن البلدين شركاء، كما أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدما ملحوظا في المرحلة الأخيرة.

وقال رئيس بيلاروسيا، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا توجد موضوعات مغلقة بين البلدين، كما أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين سيتم تنفيذها، خاصة أن كلتا الدولتين ستبذلان قصارى الجهد لتنفيذها في المجال الزراعي والصناعي، حيث تم إنشاء مصانع للتجميع المشترك في الجرارات وسيارات النقل البيلاروسية، كما أنه يتوقع بداية إنتاج المحركات قريبا.

وأضاف لوكاشينكو أن هناك تعاونا في المجال الأمني وتقنيات المعلومات، كما أنهم مستعدون لتوريد الأجهزة الطبية لمصر، كما أن بيلاروسيا مهتمة بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأوضح أن جلسة مجلس الأعمال بين البلدين سوف تعطي زخما إضافيا للتعاون بين البلدين، مؤكدا أنهم سيقدمون كل الدعم للدولة المصرية باعتبارها دولة صديقة، كما أنهم يدعمون التسوية السلمية للأزمات في دول المنطقة ويرفضون زعزعة استقرار الدولة.

وأبدى رئيس بيلاروسيا دعم بلاده لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، مقدرا دور مصر في مكافحة الإرهاب.

وأكد أنهم يسعون لتوسيع التعاون بين البلدين، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوته لزيارة مصر وجهوده الشخصية لتطوير العلاقات بين البلدين، متوقعا أن تنقل هذه الجهود التعاون بين البلدين لمرحلة جديدة، مبديا في الوقت ذاته سعادته باستقبال الرئيس السيسي في بيلاروسيا، حيث سيكون الاستقبال على نفس مستوى كرم الضيافة التي قوبل بها في القاهرة.
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