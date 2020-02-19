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أخبار البلد

قرارات جديدة من الصحة العالمية بشأن الإعلان عن حالات فيروس كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، خريطة الدول الاكثر إصابة بفيروس كورونا، من خلال خريطة توضيحية تبين عدد الاصابات والمشتبه بهم وحاملي الفيروس.


وأوضحت الصحة العالمية، انه لم تقم أي دولة جديدة بالإبلاغ عن حالات الإصابة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأضافت، أنه اعتبارًا من اليوم ، ستقوم منظمة الصحة العالمية بالإبلاغ عن جميع الحالات المؤكدة ، بما في ذلك تلك الحالات المؤكدة مختبريًا كما تم الإبلاغ عنها سابقًا ، وتلك التي تم الإبلاغ عنها بأنها مشخصة سريريًا (لا تنطبق حاليًا إلا على مقاطعة هوبى ، الصين).


وأشار الي انه  من 13 فبراير إلى 16 فبراير ، أبلغنا فقط عن الحالات المؤكدة مختبريًا لمقاطعة هوبى كما هو مذكور في تقرير الحالة المنشور في 13 فبراير.


يظهر التغيير في التقارير الآن في الأرقام، وهذا يمثل الزيادة الكبيرة الواضحة في الحالات مقارنة بتقارير الحالة السابقة.


واستنادًا إلى الأدلة المتوفرة حاليًا حول COVID-19 ، طورت منظمة الصحة العالمية وثائق إرشادية لإدارة أحداث الصحة العامة في نقاط الدخول والتجمعات الجماهيرية.

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قرارات جديدة من الصحة العالمية بشأن الإعلان عن حالات فيروس كورونا
قرارات جديدة من الصحة العالمية بشأن الإعلان عن حالات فيروس كورونا
قرارات جديدة من الصحة العالمية بشأن الإعلان عن حالات فيروس كورونا
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