رغم كورونا.. لندن تعلن استعدادها لاستضافة أولمبياد 2020 بدلا من طوكيو





وكتب شون بيلي، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لندن تمتلك البنية التحتية والخبرة لاستضافة أولمبياد 2020، في حال طلب العالم منا ذلك، بسبب انتشار فيروس كورونا".





وكان فيروس كورونا المنتشر في آسيا، تسبب في إلغاء العديد من البطولات الكبرى فى الصين، والتى يأتى على رأسها بطولة العالم لألعاب القوى، بالإضافة إلى إلغاء جميع مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فى الصين خلال الفترة المقبلة بجانب رحيل عدد كبير من الدوري الصيني وعلى رأسهم النجم البرازيلى «باولينيو».





ورغم عدم حصول أى وفيات في اليابان بسبب كورونا، حتى الآن، إلا أن هناك تخوفات كبيرة بشأن إقامة أولمبياد 2020، في طوكيو، بسبب الفيروس المنتشر في آسيا.

أعلن شون بيلي، مرشح حزب المحافظين لرئاسة بلدية لندن، استعداد العاصمة البريطانية لاستضافة أولمبياد طوكيو 2020.