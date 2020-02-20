AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:06 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
في واقعة لا تتكرر كل يوم، تحول موعد رومانسي لزوجين إلى مواجهة مع لص مسلح اقتحم مطعمًا في مدينة "لويفيل" بولاية "كنتاكي" الأمريكية أثناء تواجدهما هناك.

وتمكن الزوجان، وهما ضابطان في إدارة شرطة مدينة "إليزابيثتاون"، التي تقع على بعد حوالي 50 ميلًا من مدينة "لويفيل"، من التدخل في الوقت المناسب تمامًا وإحباط عملية السطو المسلح على المطعم.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المحقق "تشيس ماكيون" وزوجته الشرطية "نيكول ماكيون" أخرجا سلاحهما وقاما بمواجهة اللص عقب اقتحامه المطعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ وحاول اللص في أعقاب ذلك أن يلوذ بالفرار، لكنهما قاما بمطاردته، وتمكنا من إلقاء القبض عليه في منطقة قريبة بمساعدة ضباط الشرطة المحليين.

وأفاد التقرير بأن اللص كان يرتدي قناعًا جراحيًا كي يخفي وجهه لدى دخوله المطعم؛ وذكرت الشرطية أنها كانت تعتقد في البداية أنه يرتدي هذا القناع خوفًا من الإصابة بمرض معدٍ، لكن فور أن أدرك الزوجان أنه يحاول السطو على المطعم، طلب "ماكيون" من زوجته أن تتصل بالنجدة على أن يقوم هو بمواجهة اللص، لكنها أخرجت سلاحها وقررت أن تساعد زوجها، ومن ثم أحبط الاثنان عملية السرقة.

الجدير بالذكر أن اللص "جوستين كارتر" مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وهو يواجه عدة تهم من بينها السطو من الدرجة الأولى وحيازة سلاح ناري.
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

بعد اقتحامه مطعم وجبات سريعة.. لص يغط في النوم أثناء عملية السرقة

كاميرا مراقبة ترصد لحظة تعرض سيدة للسرقة تحت تهديد السلاح أمام منزلها.. شاهد

شاهد.. لص يسحل امرأة لسرقة شنطتها داخل المترو.. ورد فعل مثير منها

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل

حادث مؤسف.. أراد أن يعد مفاجأة رومانسية لحبيبته فانتهى به الحال في المستشفى

ترشيحاتنا

حقيقة خطوبة شيما الحاج في عيد الحب

مضاد حيوى طبيعي .. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يقاوم عدة أمراض

الانتهاء من تشريح جثة قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل تغير مسار القضية

الكاف يعلن توقيت مباراتي الأهلي مع صن داونز والزمالك مع الترجي

بلد الألماس.. سيراليون الأغنى في العالم «تفاصيل»

خالد بيومي يكشف مَن الفائز بـ السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

أعضاء الأهلي يتابعون مباراة السوبر أمام شاشات عملاقة .. شاهد

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد