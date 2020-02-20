موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

في واقعة لا تتكرر كل يوم، تحول موعد رومانسي لزوجين إلى مواجهة مع لص مسلح اقتحم مطعمًا في مدينة "لويفيل" بولاية "كنتاكي" الأمريكية أثناء تواجدهما هناك.





وتمكن الزوجان، وهما ضابطان في إدارة شرطة مدينة "إليزابيثتاون"، التي تقع على بعد حوالي 50 ميلًا من مدينة "لويفيل"، من التدخل في الوقت المناسب تمامًا وإحباط عملية السطو المسلح على المطعم.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المحقق "تشيس ماكيون" وزوجته الشرطية "نيكول ماكيون" أخرجا سلاحهما وقاما بمواجهة اللص عقب اقتحامه المطعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ وحاول اللص في أعقاب ذلك أن يلوذ بالفرار، لكنهما قاما بمطاردته، وتمكنا من إلقاء القبض عليه في منطقة قريبة بمساعدة ضباط الشرطة المحليين.





وأفاد التقرير بأن اللص كان يرتدي قناعًا جراحيًا كي يخفي وجهه لدى دخوله المطعم؛ وذكرت الشرطية أنها كانت تعتقد في البداية أنه يرتدي هذا القناع خوفًا من الإصابة بمرض معدٍ، لكن فور أن أدرك الزوجان أنه يحاول السطو على المطعم، طلب "ماكيون" من زوجته أن تتصل بالنجدة على أن يقوم هو بمواجهة اللص، لكنها أخرجت سلاحها وقررت أن تساعد زوجها، ومن ثم أحبط الاثنان عملية السرقة.



