الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يشيد بدور دار الإفتاء في نشر صحيح الدين

التقى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بالدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى -الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي- في مقر إقامته بجنيف، وذلك على هامش مؤتمر "تحصين الشباب ضدَّ أفكار التطرف والعنف وآليات تفعيلِها".





وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة والمستويات، وهي علاقات تاريخية ضاربة في القدم.





وقد أثنى فضيلة المفتي على الدور الكبير الذي يقوم به الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في الانفتاح على العالم ونشر ثقافة التسامح والسلام، وثمَّن مجهودات الرابطة في نشر صحيح الدين وجمع كلمة الأمة.





وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية ورابطة العالم الإسلامي، حيث اتفق الطرفان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفترة المقبلة.



