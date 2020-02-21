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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق قناة - سوهاج الصحراوي الشرقي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
أسفر حادث تصادم بين سيارة ملاكي و نصف نقل بط يق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي، عن مصرع شخص و إصابة ٣ آخرين. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و ملاكي، بالكيلو ٢٠ ، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين. 

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا قنا، بـ٣ سيارات وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى قنا العام. 

تم إزالة السيارات من الطريق لتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 
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