مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق قناة - سوهاج الصحراوي الشرقي

أسفر حادث تصادم بين سيارة ملاكي و نصف نقل بط يق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي، عن مصرع شخص و إصابة ٣ آخرين.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و ملاكي، بالكيلو ٢٠ ، نتج عنه مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا قنا، بـ٣ سيارات وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى قنا العام.



