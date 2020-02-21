حالتها جيدة جدًا.. صحة كفر الشيخ تتابع مواطنة قادمة من الصين

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه قد تم إبلاغنا من شرطة النجدة اليوم، بشأن ورود بلاغ من مواطنة تفيد بأن جارتها بالسكن قادمة من دولة الصين، وتحرك على الفور، الفريق الوقائي بدسوق وتم تشكيل لجنة من المديرية والإدارة لعمل اللازم.





وتبين أن الحالة مدرسة بكلية العلوم جامعة المنصورة وكانت في منحة دكتوراه بدولة الصين بتاريخ قدوم 13 فبراير الجاري إلى روسيا ترانزيت ثم إلى مطار القاهرة الدولي بتاريخ قدوم 14 فبراير الجاري وتم مناظرتها طبيا 3 مرات بالصين قبل المغادرة وبمطار روسيا وبمطار القاهرة الدولي ولا يظهر عليها أي أعراض.













وأجرى الفريق الوقائي زيارة منزلية لعمل التثقيف الصحي اللازم والتنبيه على إجراءات الوقاية وعزل الحالة بغرفة منفصلة، وتوقيع الكشف الطبي على الحالة بمستشفى حميات دسوق، وأفاد التقرير الطبي بأن الحالة جيدة جدًا ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.





وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه طبقا البروتوكول ليس هناك داعٍ لعزل الحالة بمستشفى وأنه سيتم متابعتها يوميا لمدة 14 يومًا فترة المراقبة و التي تنتهى يوم 28 فبراير الجاري.





وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه لا داعٍ لأى قلق وأنه يتم مراقبة جميع القادمين من الصين أو أي دولة موبوءة من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والترصد وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالات الخاصة بالأمراض المعدية.



