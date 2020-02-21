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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس الغد شديد البرودة.. والقاهرة تسجل 10 درجات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:28 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 10 17
السلوم 08 15
سيوة 08 16
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 08 19
السويس 12 19
العريش 10 18
رفح 09 17
رأس سدر 09 21
نخل 03 19
نويبع 13 20
طابا 10 18
كاترين 01 14
الطور 10 19
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 08 18
بني سويف 08 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 07 22
قنا 08 23
الأقصر 10 23
أسوان 13 23
أبوسمبل 12 22
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 17 25
أبو رماد 16 24
حلايب 19 23
رأس حدربة 18 22
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