ماذا كان يفعل الرسول في شهر رجب؟ المفتي يجيب

وأضاف علام في تصريحات له، أن الأزمان كلها محل عبادة وتقرب إلى الله؛ لكن الأشهر المقبلة هي مفضلة عند الله، لذلك يجب أن نكثر فيها من العبادة والتقرب إلى الله، بإحسان القول وإحسان المعاملة مع الناس، وبر الوالدين وغيرها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، كما يجب أن نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها.





وأكد أن الله تعالى فضَّل الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- على سائر المرسلين وسائر الخلق، منوهًا بأن الرسول كان إذا أقبل شهر رجب يدعو الله أن يبلغه رمضان وهو على طاعة.

وأكد أنه لا حرج في أن يصوم الإنسان في رجب كما يظن البعض، مشيرًا إلى أن الصيام من العادات المستحبة في كل وقت إلا ما حرم الله مثل صيام يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.



