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ديني

ماذا كان يفعل الرسول في شهر رجب؟ المفتي يجيب

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:31 م
ماذا كان يفعل الرسول
ماذا كان يفعل الرسول في شهر رجب ؟
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شهر رجب له فضائل ونفحات ربانية، فقد خلق الله الكون وجعل بعض الأماكن أفضل من الأخرى، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الأشخاص أفضل من بعض.

وأضاف علام في تصريحات له، أن الأزمان كلها محل عبادة وتقرب إلى الله؛ لكن الأشهر المقبلة هي مفضلة عند الله، لذلك يجب أن نكثر فيها من العبادة والتقرب إلى الله، بإحسان القول وإحسان المعاملة مع الناس، وبر الوالدين وغيرها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، كما يجب أن نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها.

وأكد أن الله تعالى فضَّل الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- على سائر المرسلين وسائر الخلق، منوهًا بأن الرسول كان إذا أقبل شهر رجب يدعو الله أن يبلغه رمضان وهو على طاعة.

وأكد أنه لا حرج في أن يصوم الإنسان في رجب كما يظن البعض، مشيرًا إلى أن الصيام من العادات المستحبة في كل وقت إلا ما حرم الله مثل صيام يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.

وتابع: إن الإسلام مبني على اليسر والسماحة، لأننا عندما ننظر إلى الإطار العام للتكاليف الشرعية نجدها لا تخرج عن قدرة الإنسان واستطاعته، فالشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ولا يوجد بها تشدد، وقد أعطانا الرسول النموذج عندما كان يخير بين أمرين فيأخذ بالأيسر".

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