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رياضة

منحهم إجازة من التدريبات غدا.. الزمالك يخطر لاعبيه بتأجيل مباراة القمة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
حرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إخطار لاعبي الفريق خلال رسائل عبر الواتس أب بإلغاء مران غد السبت. 

وتم إبلاغ اللاعبين بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قرر منحهم راحة سلبية من المران غدا السبت بعد العودة إلى مصر عقب الفوز بالسوبر المصري.

ويعود فريق الكرة الأول لخوض تدريباته بداية من الأحد المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. 

وكشف مصدر داخل الفريق أن إدارة الزمالك أبلغت الجهاز الفني بأن مباراة القمة سيتم تأجيلها ولن تلعب يوم الإثنين حسب الموعد المحدد .
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