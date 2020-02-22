أخبار الفن.. باسم سمرة يكشف حقيقة ضرب محمد رمضان.. رقصة مثيرة لـ متحولة جنسيًا..مصطفى بسيط يحتفل بخطبته.. وحمو بيكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار المهمة، الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تعرض الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم (زوج الفنانة أنغام) لموقف مثير للانتباه في حفل زوجته الجديد، إذ تداول مجموعة من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو تظهر فيه إحدى المتابعات للحفل، وهي تحدثه متسائلة (انت زوج أنغام؟).





شيعت جنازة فرحة متعب الصدي (والدة الفنان السوري جورج وسوف)، ظهر اليوم الجمعة 21 فبراير من كنيسة مار الياس - ببلدية كفرون رفقة في سوريا، بعد وفاتها صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.





نشرت الممثلة شيما الحاج، صورة عبر حسابها على تطبيق انستجرام، احتوت على مقولة للشيخ الراحل محمد الغزالي، تعلق فيها على عدم رد الإساءة.





نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهرت فيها بفستان أبيض محتشم، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة.





علق الفنان باسم سمرة، مجددًا على الفيديو المثير للجدل الذي انتشر مؤخرًا وجمع بينه وبين الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما حظى الفيديو باهتمام الكثيرين من النشطاء في الساعات الماضية.





تداول عدد كبير من رواد السوشيال الميديا لاسيما انستجرام، مقطع فيديو قصيرا للراقصة المغربية نور الطالبي، وهي ترقص في إحدى حفلات الزفاف بطريقة مثيرة.





نشر الفنان مصطفى بسيط، نجم فريق مسرح مصر، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها بحفل خطوبته الذي تم مؤخرًا على فتاة من خارج الوسط الفني.





طرح مغني المهرجانات حمو بيكا، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، التي تحمل اسم "لما بغيب بعمل زعابيب"، متحديًا قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، بمنع هذه النوعية من الأغاني في الحفلات والمنصات الإلكترونية.



