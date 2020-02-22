وجبات غذائية من «فاعلة خير» تتسبب فى تسمم 65 شخصا بأسوان.. تفاصيل

واقعة غريبة من نوعها شهدتها مدينة أسوان أمس والتى كانت بطلتها "فاعلة خير"، والتى أقدمت على تقديم وجبات غذائية مطهية لتوزيعها على المصلين عقب خروجهم من أداء صلاة الجمعة، فبدلًا من استمتاعهم بهذه الوجبات، حدث الأمر الأغرب بتعرضهم الاشتباه بالتسمم.





وتعرض "صدى البلد" أجواء هذه الواقعة التى أقبل فيها عدد كبير من المصلين الذين أدوا صلاة الجمعة أمس، بمنطقة زرزارة شرق مدينة أسوان، على هذه السيدة التي دعتهم إلى تناول وجبة مطهية جاهزة ومغلفة، ضمن أفعال الخير التى يتم توزيعها على الأهالي كنشاط من أنشطة الجمعية الخيرية، إلا أن هذه الوجبة كادت أن تتسبب فى كارثة صحية بعد أن أدت إلى تسمم 65 شخصًا ممن تناولوا هذه الوجبة وتم نقلهم إلى المستشفى.





وكان المصلين عقب خروجهم من المسجد "رجالًا وسيدات" أقبل عليهم مجموعة من أعضاء إحدى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، ودعتهم سيدة بالجمعية إلى تناول وجبة وزعتها عليهم كنوع من فعل الخير وكنشاط تقدمه الجمعية ضمن أنشطتها الخيرية، وهى عبارة عن وجبة مكونة من "الأرز والخضار واللحم" تم طهيها وإعدادها لتوزيعها مغلفة على المصلين عقب خروجهم من المسجد.





وبعد فترة قصيرة من هذا التجمع الخيرى وتناول المأكولات المطهية التى تم توزيعها على المصلين، فوجئ عدد كبير من الأهالى بتعرضهم لحالات إعياء نتج عنها إسهال وقيئ وآلام فى البطن، وتم نقل عدد كبير منهم إلى مستشفى حميات أسوان لتلقى العلاج.





من جانبه قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بـ"صحة أسوان"، أن التقرير المبدئى عن حالات اشتباه التسمم الغذائى، أفاد أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم فى مستشفى حميات أسوان بلغ نحو 65 حالة، من منطقة زرزارة أول مطلع الصداقة الجديدة، اشتكوا من أعراض آلام فى البطن وقيئ وإسهال بسبب تناول وجبة غذائية عبارة عن أرز وخضار ولحم تم توزيعها عليهم.





وأضاف مدير الطب الوقائى أنه توجه أفراد مراقبة الأغذية إلى أماكن مصادر الطعام وأماكن طهيها، وتم تكليف صحة البيئة بأخذ عينات مياه من الشبكة بالمنطقة المذكورة، وتم أخذ متحصلات قئ وبراز من المرضى بمعرفة معمل مستشفى حميات أسوان، موضحًا بأنه سيتم متابعة نتائج العينات، وتم عزل بعض الحالات.





وفى نفس السياق كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، أن الوجبة مصدرها فاعلة خير تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، وهى وجبة عبارة عن "أرز وخضار ولحم" تم توزيعها على عدد من أهالى منطقة زرزارة بمطلع الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، وأدت هذه الوجبة إلى اشتباه تسمم لـ65 حالة، منهم 19 شاب ورجل، بالإضافة إلى 31 طفلًا و15 فتاة وسيدة، وجار استكمال التحقيقات مع أصحاب هذه الوجبات الغذائية لكشف ملابسات وظروف الواقعة وانتظار نتائج عينات الصحة للتأكد من مصدر التلوث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.





وكانت مستشفى حميات أسوان، استقبلت أمس الجمعة، 65 حالة تسمم غذائى ظهرت عليهم أعراض قيئ وإسهال وآلام فى البطن، بعد تناولهم وجبة فاسدة تم توزيعها عليهم عقب صلاة الجمعة بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.



