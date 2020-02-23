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أخبار العالم

20 صاروخا .. أول رد فعل من نتنياهو بعد القصف الفلسطيني لـ إسرائيل

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد نحو 20 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة إلى المستوطنات.

فيما طالب رئيس بلدية سديروت المستوطنين بالاقتراب من الأماكن المحمية.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في طريقه إلى مقر قيادة هيئة الأركان لمتابعة التطورات الأمنية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية قذائف من قطاع غزة إلى جنوب الاراضي المحتلة في مستوطنات عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

وذكرت "القناة 12" العبرية أن نحو 20 صاروخا أطلقوا من  قطاع غزة باتجاه اسرائيل وبلدية عسقلان تقرر فتح الملاجئ العامة.

ودوت صافرات الإنذار في جميع المستوطنات المتاخمة للقطاع.

وكان جيش الاحتلال نشر منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدة" التي تعمل على استهداف صواريخ المقاومة في الوقت الحالي.

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