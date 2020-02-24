للرجال ..علامات سرطان البروستاتا انتبه إليها

للبروستاتا وظائف مختلفة، بما في ذلك إنتاج السائل الذي يغذي ينقل الحيوانات المنوية والمساعدة في السيطرة على البول و يتيح الفحص الروتيني اكتشاف سرطان البروستاتا فى العديد من حالات سرطان البروستاتا قبل انتشارها.لكن فى الكثير من الأحيان لم يتم اكتشافها سوى فى وقت متأخر جدا.
إليك أبرز الأعراض المتقدمة يقدمها موقع هيلث لاين لسرطان البروستاتا:
يمكن أن يشمل سرطان البروستاتا المتقدم الأعراض التالية:
-كسر العظام أو ألم العظام ، وخاصة في الوركين والفخذين أو الكتفين
-تورم في الساقين أو القدمين
-فقدان الوزن
-تعب
-التغيرات في عادات الأمعاء
-ألم في الظهر