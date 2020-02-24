للرجال ..علامات سرطان البروستاتا انتبه إليها

للبروستاتا وظائف مختلفة، بما في ذلك إنتاج السائل الذي يغذي

ينقل

الحيوانات المنوية والمساعدة في السيطرة على البول و يتيح الفحص الروتيني اكتشاف

فى العديد من حالات

قبل انتشارها.لكن فى الكثير من

الأحيان

لم يتم

اكتشافها

سوى فى وقت متأخر جدا.