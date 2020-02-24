انقذوا آدم.. طفل متلازمة داون يستغيث

يستغيث الطفل آدم مدحت الذي يعاني من متلازمة داون حتى لا تزيد مشكلته بالإضافة إلى حاجته لجلسات العلاج الطبيعى حيث يحتاج إلى 12 جلسة وتكلفتها 900 جنيه و12 جلسة تخاطب وتكلفتها 780 جنيهًا.





تتسم متلازمة داون بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية الجسم ، يصاحب المتلازمة غالبًا ضعف في القدرات الذهنية والنمو البدني، يسبب تغيرًا بمظاهر وجهية مميزة.





للتواصل مع الحالة 01226139946





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.