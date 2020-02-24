الصين تعلن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك لينضموا إلى الأعداد الكبيرة من ضحايا الفيروس في العالم.





وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن هناك 409 حالات إصابة جديدة في الصين كذلك، ووصل عدد الضحايا إلى 2592 حالة.





وكشفت دراسة جديدة أجراها علماء صينيين، أن فيروس كورونا المستجد لم ينشأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين، كما كان يُعتقد في بادئ الأمر.





وقال الباحثون وفق ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن فيروس كورونا تم استيراده من خارج سوق ووهان.





وتوصل العلماء إلى أن فيروس كورونا الذي انتشر سريعا في سوق الماكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، جاء من الخارج، وليس من داخل السوق.





وأضافت الدراسة أن السوق المكتظ زاد من انتشار فيروس ساري، وكورونا 2 ونشره في المدينة بأكملها في أوائل ديسمبر الماضي فقط.





وكانت التقارير قد ذكرت أن مصدر ظهور فيروس كورونا كان من داخل سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، منبع هذا الفيروس.