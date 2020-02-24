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مرأة

لو عندك مناسبة.. أسرع ماسك لـ تبييض البشرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:28 م
ماسك تبييض البشرة
ماسك تبييض البشرة
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رشا عوني
العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات و يحاولن الوصول للبشرة المثالية الخالية من العيوب كالحبوب و اثارها و الندبات و الهالات السوداء ، واسمرار البشرة إلا أن كل ذلك يحتاج عناية خاصة ويومية بالوجه للحصول على بشرة بيضاء صافية . 

يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة في دقائق وهذه الوصفات سهلة وسريعة التحضير في المنزل ويمكنك تطبيقها قبل المناسبة أو الخروج بشكل فوري لتمنحك نتائج مذهلة في تبييض البشرة . 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بتجربة ماسك ماء الأرز و النشا و الترمس المطحون ، فهو خليط متكامل يمنح البشرة النضارة ويساعد على تبييض الوجه بشكل سريع وآمن . 

طريقة تحضير ماسك تبييض البشرة : 
انقعي كمية صغيرة من الأرز في الماء واتركيه لمدة نصف ساعة 
افصلي الماء عن الارز 
في وعاء ضعي ملعقة من الترمس المطحون مع ملعقة نشا وضيفي ٣ ملاعق من ماء الارز 
اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة 
افردي الماسك على بشرتك بعد غسلها 
اتركيه لمدة ٢٠ دقيقة 
اغسلي وجهك بالماء الفاتر 
كرري الماسك مرتين أسبوعيا . 
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