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أخبار البلد

بالفيديو.. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن الجزيرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت "، عن انتهاكات النظام القطري ضد العمالة الأجنبية في قطر، الأمر الذي أدى إلى عديد من التظاهرات الداخلية لوقف جرائمه ومطالب بمحاسبته على ما يقوم به من جرائم مستمرة ضد العمالة، كما كشف التقرير عما قام به النظام القطري بفصل العديد من العاملين في قناة "الجزيرة"، أداة تحريضه الأولى لتخريب المجتمعات، خلال الأيام الماضية، لينقلب "السحر على الساحر".

وأضاف التقرير، الذي يكشف عن تفاصيل للمرة الأولى عن وقف النظام القطري التمويل الحكومي للقناة التي تحرض على الإرهاب والعنف
في المنطقة العربية، ولفت التقرير إلى أن هناك أزمات عديدة تضرب قناة الجزيرة داخليا، وهناك اتجاه لتقليل رواتب العاملين.



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