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رياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وماني اليوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
أضاف محمد صلاح نجم فريق ليفربول هدفًا جديدًا إلى رصيده التهديفي بعد أن هز شباك فريق وست هام في المباراة الجارية حاليًا في الدوري الإنجليزي.

وتمكن اللاعب المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل (الهدف الثاني لليفربول) في الدقيقة 69.

وأصبح رصيد محمد صلاح التهديفي في الوقت الحالي 15 هدفًا.

كما تمكن السنغالي ساديو ماني من إحراز هدف جديد له في الدوري الإنجليزي ليصبح رصيده 14 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح ساديو ماني أمام وست هام اليوم:

بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 17 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.

سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 15 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.

تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.

راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 12 هدفًا.

دومينيك كالفيرت، إيفرتون، 12 هدفًا.
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