AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تؤجل بطولة دولية بسبب تفشي كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قررت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة العالم للتنس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، مواطنيها من السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية بسبب كورونا. 

وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ظهور 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 893 حالة. 

وصورت لقطات صادمة، اصطفاف مئات الآلاف من المواطنين في طوابير لشراء الأقنعة الطبية بالمدينة المركزية بكوريا الجنوبية في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.

واصطفت مجموعة طويلة من الناس أمام أبواب السوبر ماركت في مدينة دايجو، بينما حاول الناس حماية أنفسهم وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تعلن قرارت جديدة بحق الصين

شفاء مصاب جديد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

عزل 2.5 مليون شخص.. كوريا الجنوبية تكافح كورونا بهذ الطريقة

استنفار في إسرائيل بسبب مخاوف من تحول كورونا إلى وباء

ثاني وثالث أكبر بؤرة وباء في العالم..أرقام جديدة مرعبة عن كورونا

ترشيحاتنا

وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك خاف من الأهلي

بعد براءتها من هتك العرض.. جلسة تصوير جديدة لـ مريم حسين

شاهد ماذا قالت الصحف العربية على انسحاب الزمالك من القمة أمام الأهلي

بعد بيع مقتنياته.. شقيقة أحمد زكي تبكي على الهواء: هيا دي نهايته.. فيديو

في عيد ميلاد هناء ثروت.. قصة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب وإنشائها دارا للأيتام

الشيكولاته وصلاة العشاء والعطل المفاجئ ..ننشر كواليس رحلة أتوبيس الزمالك وانسحابه من مباراة الأهلي.. فيديو وصور

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك مهدد بالهبوط.. مذكرة جديدة ضد مرتضى منصور.. نجم الأهلي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

فخورة وسعيدة.. جوهرة ترقص بـ العباية مع زياد برجي داخل شقة في القاهرة

في ذكرى رحيل أحمد عقل.. قصة خلافه مع عادل إمام

ليلة قتل ممثل مغمور فى دار السلام .. محمود كاميرونى قتله صاحبه بسبب خوضه فى عرض أمه وأخته

فيديو هروب لاعبي الزمالك من الأتوبيس قبل مباراة القمة.. تفاصيل يرصدها شاهد عيان

شقيقة أحمد زكي: نشعر بالحزن الشديد لبيع مقتنيات أخويا.. فيديو

عقب انسحاب الزمالك.. مشادة قوية بين مجدي عبد العاطي وخالد الغندور

صيام هذا اليوم في شهر رجب يبعدك عن نار جهنم مسيرة 70 سنة.. لا تتركه

شاهد ماذا قالت الصحف العربية على انسحاب الزمالك من القمة أمام الأهلي

منى فاروق تحذر متابعيها من هذا الأمر.. شاهد

فى عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات منى فاروق

يهدِّي ولعة الـ 2 سوبر.. أحمد عيد عبد الملك يثير الجدل بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور

بعد 63 عاما من الانطلاق.. شيفروليه امبالا تودع العالم وتوقف الإنتاج

مكياج صاخب و ملابس جلد .. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور لها