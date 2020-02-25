كوريا الجنوبية تؤجل بطولة دولية بسبب تفشي كورونا

قررت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة العالم للتنس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، مواطنيها من السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية بسبب كورونا.





وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ظهور 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 893 حالة.





وصورت لقطات صادمة، اصطفاف مئات الآلاف من المواطنين في طوابير لشراء الأقنعة الطبية بالمدينة المركزية بكوريا الجنوبية في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.





واصطفت مجموعة طويلة من الناس أمام أبواب السوبر ماركت في مدينة دايجو، بينما حاول الناس حماية أنفسهم وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا العالمي.