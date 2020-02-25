محافظ سوهاج يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الصناعية فى الكوثر

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، وذلك خلال جولته الميدانية بالحي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام سير العمل بالمشروعات والمناطق الصناعية بالحي.





رافقه خلال الجولة كل من أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والمقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكري، والمهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية المستثمرين بحي الكوثر، وأحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية للحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وبدأ محافظ سوهاج جولته الميدانية بتفقد مصنع الكرتون والمنتجات الورقية، حيث يعمل به 200 عامل، وتفقد خط الإنتاج الرئيسي لإنتاج الكرتون المضلع ويعمل بطاقة 4000 كرتون/ ساعة، بإجمالي 20 طنا يوميا، للوردية الواحدة وهي قابلة للزيادة ومن المستهدف مضاعفة الإنتاج بمعدل 40 طنا /يوم تلبية لاحتياجات العملاء.





وتفقد المحافظ مراحل الإنتاج بداية من إعداد المواد الخام، والطباعة، والتفتيح، والتكسير، والتدبيس، وتغليف المنتج النهائي، حيث تقوم الشركة بالتصنيع خلال خط إنتاج أوتوماتيك "3 طبقات، أو 5 طبقات" سنجل/دبل جميع المقاسات والأحجام بالخامات المطلوبة من قبل العميل، كما يوجد بقسم الطباعة 4 ماكينات أوتوماتيك يمكن للشركة الطباعة على الكرتون حتى 4 لون، وكذلك طباعة 25 طن/ يوم طبقا لحجم ومساحة وألوان الكرتونة.





ثم تفقد بعد ذلك مصنع البلاستيك والذي يعمل به 150 عاملا، وتفقد معامل المصنع المختلفة، حيث يقوم المصنع بالتصدير لـ 10 دول بمواصفات خاصة لكل دولة، كما يتم تحديث المصنع من خلال استيراد ماكينات جديدة بشكل دوري لمواكبة السوق العالمية.





واستكمل "الفقي" جولته الميدانية بتفقد مصانع القوات المسلحة "المربى، ومنتجات الألبان، ومصنع الأعلاف"، حيث يعمل بها عاملون مدنيون، وجاءت هذه المصانع دعما من القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وجشع التجار للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وقد تفقد المحافظ مصنع الألبان، وغرف التبريد والمعامل، ووحدة المعالجة لسوائل الصرف، وينتج مصنع الأعلاف 40 طنا يوميا من العلف المصنع من "النخالة، والكسبة والذرة"، حيث تمر بعدة مراحل لإنتاج المنتج النهائي من العلف.





وأشاد المحافظ بمستوى المصانع وقدرتها على مواكبة السوق العالمية، وإنتاج منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة المربى ومنتجات الألبان، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمزارعين ومربي الماشية.