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أخبار البلد

البيئة: نحرص على مشاركة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في العمل البيئي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية تحقيق المشاركة المجتمعية بدمج الشباب والقطاع الخاص والمرأة في تنفيذ المبادرات البيئية؛ ليكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. 

جاء ذلك خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "اليوم البيئي" التي نظمته الوزارة اليوم /الثلاثاء/ بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الوزيرة ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، وبالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا وبمشاركة الطلاب والطالبات من مختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقالت فؤاد: "إن هذا اليوم البيئي يأتي في إطار مبادرة (اتحضر للأخضر) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع"، موضحة أن الوزارة دعمت جامعة كفر الشيخ بـ100 حاوية لفصل المخلفات و100 شجرة لزرعها بالجامعة، بالإضافة إلى توزيع الوسائل التوعوية المختلفة.

وأوضحت أن اليوم البيئي تضمن حملات نظافة وتشجير تم تنفيذها من خلال البرنامج الوطني، بمشاركة شباب الجامعة ومحاضرات تثقيفية عن أهمية مبادرة (اتحضر للأخضر) وأهدافها وتوعية الشباب بأهمية التشجير والمساحات الخضراء، ونشر ثقافة زراعة الأسطح، والحد من استخدام الأكياس البلاستيك، وأهمية إعادة التدوير في الحفاظ على الموارد، إلى جانب الإدارة المتكاملة للمخلفات وأنظمة الجمع والنقل والتخلص الآمن، كما تم توضيح دور الوزارة في التصدي للمشكلات البيئية وعلى رأسها قضية المخلفات.

وأشارت إلى أن اليوم البيئة تضمن أيضًا جولة تفقدية لوحدة تدوير المخلفات بكلية الزراعة بالجامعة، والتي تقوم بتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي واستخدامه في الزراعة للأراضي التابعة للجامعة
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