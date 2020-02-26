هل العمرة المهداة من شركة لشخص مقبولة أم لا سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وأوضح الشيخ محمد عبد السميع ، أنه إذا أهدى شخص لآخر عمرة فتكون مقبولة، فإذا كان أخرجه لهذه العمرة قاصدًا بذلك الطاعة فله ثواب ذلك، وتكون فى ميزان حسنات كل من قام بالعمرة ومن أهداها له.





حكم أداء العمرة عن الميت.. وهل يجوز أداؤها عن الحى؟

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.



وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «سأذهب لعمرة قريبة فهل يجوز أن أعمل عمرة لى ثم أذهب للميقات لعمل عمرتين لمن توفى من أهلى؟»، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك أن تذهب للميقات وتؤدى عمرة أخرى وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج فى تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد.