وفاة حسنى مبارك.. الاتحاد المصري لكمال الأجسام ينعى الرئيس الأسبق

وتوفي صباح اليوم، الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، عن عمر يناهز 91 عامًا.

نشأة حسني مبارك

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.





حسني مبارك في الكلية الحربية





التحق حسني مبارك بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير 1949، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها وحصل على بكالوريوس علوم الطيران في 12 مارس 1950، وتلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي في 1964.





حسني مبارك عملبالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نُقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات في 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم أصبح مساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية حتى عام 1959.





عُين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، وعُين مديرًا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقى لرتبة العميد في 1969، ثم قائدًا للقوات الجوية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية.





حسني مبارك وحرب أكتوبر



