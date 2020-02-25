الخطر يتزايد.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الكويت

كورونا الجديد "كوفيد 19" داخل البلاد. أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروسالجديد "كوفيد 19" داخل البلاد.





كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص. وقالت الوزارة إنها سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص.





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كورونا الجديد "كوفيد 19". وأعلنت شركة المشروعات السياحية الكويتية، إغلاق منتزة الخيران السياحي عن الرواد والجمهور ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ استجابة لطلب وزارة المالية الكويتية، بتخصيص المرفق كأحد المواقع التي سيتم إيواء المشتبه بإصابتهم بفيروسالجديد "كوفيد 19".





وأضافت "المتنزهات السياحية الكويتية" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والخطط التي وضعتها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار الفيروس في الكويت.





من جهة أخرى، أغلق وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، 7 صيدليات لعدم التزامها بالقرار الوزاري بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.





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