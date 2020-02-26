محافظ الشرقية يُشدد على سرعة تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة لدى المراكز والمدن والأحياء وتفعيل دور أقسام الإيرادات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.





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جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.





وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المتحصلات من قاعات الأفراح غير المرخصة وكذلك موقف المتحصل من منظومة الإعلانات والتأكد من اتباع الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها، ليشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما استعرض المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء موقف تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستعادة الوجه المضيء والحضاري لمحافظات الجمهورية.