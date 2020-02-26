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حق الشعب في البحيرة تواصل ازالة التعديات.. استرداد 10 آلاف متر.. تنفيذ ٢٧ قرار إزالة على المجاري المائية.. و39 تعديا على أراض زراعية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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* تنفيد 27  قرار إزالة على مساحة  2880  مترا مربعا

إزالة كافة صور التعديات بدائرة قرى ومراكز ومدن المحافظة


أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة .


وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمراكز " رشيد - بدر - كوم  حمادة والمحمودية "عدة حملات  ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات  وذلك  بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبتأمين بقوة من الشرطة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد ( رى وطرق) بمساحة 8017 م ناحية الساحل برشيد.


وفى مركز المحمودية تم تنفيذ ( 18 ) قرار إزالة على مساحة 370 م٢ من أملاك الهيئة العامة للطرق المنطقة الثالثة عشرة. 


وتمكنت الحملة فى مركز بدر من تنفيذ 16 قرار إزالة ولاية الري  بمساحة 7144 م وإزالة حالتى تعد علي الأرض الزراعية بالصواف وناحية الطيرية بكوم حماده بمساحة 350 مترا.


كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز " دمنهور  - حوش عيسي- بدر - شبراخيت - الرحمانية - إدكو " عدة حملات  الموجة 15 لازالة كافة صور التعديات  وذلك  بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبتأمين بقوة من الشرطة أسفرت عن ٣٩ حالة تعد منها ٧ حالات تعدي بالرحمانية بمساحة ٣٥٩ مترا (حالة طرق و6 حالات ولاية النيل) وتنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة بمساحة ٢٩٠م بقرية نديبه بدمنهور.


كما تم إزالة فورية للتعدي بزراعة بعض أشجار النخيل وعمل عشش من أكياب البوص علي أرض أملاك الدولة بطريق الملح شرق مدينة إدكو  بمساحة ١٠٠٠٠ متر٢ بالإضافة إلى تنفيذ ٢٣ قرار إزالة على مساحة إجمالية ٢٠٠٠ م٢ بقرية أحمد عرابي بمركز بدر،و ٤ قرارات إزالة عبارة عن تعدي علي أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر  بحوش عيسى بمساحة ٥٥٥م

كما تمكنت الحملة فى شبراخيت من ازالة حالة تعدي بالبناء المخالف بناحية قرية محلة بشر على مساحة ١٢٠م٢ عبارة عن شدة خشبية ،وإزالة سور بطول ٤٠م داخل الحيز العمراني بأورين وأخيرًا إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف  على مساحة 40 م عبارة عن سملات خرسانية بمدينة شبراخيت.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إزالة كافة حالات التعدي على المجاري المائية من أسوار و أحواض مخالفة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها واستكمالًا  للموجه 15 للإزالات بنطاق المحافظة  بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.

من جانبه أكد المهندس عامر شكرى وكيل وزارة الرى بالبحيرة التنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة لتنفيذ 27  قرار إزالة على مساحة  2880  متر2 عبارة عن "12 قرار إزالة متنوعة بمسطح 700م٢ على مصرف كفر الحمايدة بهندسة صرف دمنهور - عدد 15 قرار إزالة بإجمالي مسطح 2180م2 بزمام هندسة رى ايتاى البارود". 
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