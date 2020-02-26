حق الشعب في البحيرة تواصل ازالة التعديات.. استرداد 10 آلاف متر.. تنفيذ ٢٧ قرار إزالة على المجاري المائية.. و39 تعديا على أراض زراعية

* تنفيد 27 قرار إزالة على مساحة 2880 مترا مربعا
* إزالة كافة صور التعديات بدائرة قرى ومراكز ومدن المحافظة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة .
وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمراكز " رشيد - بدر - كوم حمادة والمحمودية "عدة حملات ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبتأمين بقوة من الشرطة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد ( رى وطرق) بمساحة 8017 م ناحية الساحل برشيد.
وفى مركز المحمودية تم تنفيذ ( 18 ) قرار إزالة على مساحة 370 م٢ من أملاك الهيئة العامة للطرق المنطقة الثالثة عشرة.
وتمكنت الحملة فى مركز بدر من تنفيذ 16 قرار إزالة ولاية الري بمساحة 7144 م وإزالة حالتى تعد علي الأرض الزراعية بالصواف وناحية الطيرية بكوم حماده بمساحة 350 مترا.
كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز " دمنهور - حوش عيسي- بدر - شبراخيت - الرحمانية - إدكو " عدة حملات الموجة 15 لازالة كافة صور التعديات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبتأمين بقوة من الشرطة أسفرت عن ٣٩ حالة تعد منها ٧ حالات تعدي بالرحمانية بمساحة ٣٥٩ مترا (حالة طرق و6 حالات ولاية النيل) وتنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة بمساحة ٢٩٠م بقرية نديبه بدمنهور.