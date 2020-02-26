اخبار النادي الاهلي.. كارتيرون يشيد بـ الأحمر.. ونفاد تذاكر مباراة صن داونز.. وحقيقة إصابة وليد سليمان

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الاربعاء على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن الأهلي لم يتأثر بشكل كبير بالهزيمة التي تلقاها الموسم الماضي من صن داونز، حيث سيلتقي الفريقان مجددا في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.



