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رياضة

اخبار النادي الاهلي.. كارتيرون يشيد بـ الأحمر.. ونفاد تذاكر مباراة صن داونز.. وحقيقة إصابة وليد سليمان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:52 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو أبوبكر
نشر موقع "صدى البلد" اليوم الاربعاء على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن الأهلي لم يتأثر بشكل كبير بالهزيمة التي تلقاها الموسم الماضي من صن داونز، حيث سيلتقي الفريقان مجددا في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وكابتن الفريق مؤتمرًا صحفيًا فى الخامسة و45 دقيقة مساء غدٍ الخميس الخاص بمباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد المباراتين المؤجلتين من الدور الأول للدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي لمواجهة منافسه الأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كشف مصدر داخل النادي الاهلي حقيقة اصابة نجم فريق الكرة الاول للفريق وليد سليمان، وذلك خلال مران الفريق اليوم الاربعاء.

نفدت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي بالكامل، قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.
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